توزیع گوشت گوساله وارداتی از امروز در فروشگاههای زنجیرهای کشور با هدف تنظیم بازار آغاز شد.
دبیر انجمن صنعت گوشت و مواد پروتئینی کشور در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: توزیع گوشت گرم گوساله وارداتی به قیمت ۸۶۰ هزار تومان، مغز ران و مخلوط ۷۹۵ هزار تومان در فروشگاههای زنجیرهای کشور با هدف تنظیم بازار آغاز شد.
مسعود رسولی افزود: این گوشتها از کشور پاکستان و با ارز مبادلهای که حدود ۸۹ هزار تومان است، وارد کشور شده است.
وی گفت: تمام گوشتها در ۳ مرحله کشتار، واردات و توزیع از نظر بهداشتی مورد ارزیابی قرار گرفتهاند.
به گفته آقای رسولی دبیر انجمن صنعت گوشت و مواد پروتئینی کشور، بزودی گوشت گرم گوسفندی وارداتی هم برای توزیع بین فروشگاههای زنجیرهای توزیع خواهد شد.