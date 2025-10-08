مدیرکل دفتر گردشگری خارجی وزارت میراث فرهنگی در آیین گشایش رودشو گردشگری ایران در بغداد گفت: سال گذشته ۸ میلیون ایرانی به عراق سفر کردند تنها ۳ میلیون عراقی به ایران آمدند و تراز گردشگری ایران و عراق در تفاهم بخش خصوصی گردشگری دو کشور می‌تواند تغییر کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مسلم شجاعی با اشاره به تاثیر این رویداد در عراق با هدف برقراری توازن در تراز گردشگری ورودی کشور گفت: ساکنان دو تمدن بزرگ ایران و عراق با برگزاری رودشو گردشگری و گشودن دروازه های جدید گردشگری به مقاصد نوین دو کشور می توانند شناخت بیشتری از فرهنگ و تمدن تاریخی یکدیگر پیدا کنند.

مدیرکل بازرایابی و گردشگری خارجی معاونت گردشگری افزود: ایران و عراق بیش از ۱۶۰۰ کیلومتر مرز مشترک دارند و ۱۴ گذرگاه مرزی بین دو کشور وجود دارد که علاوه بر وجود عتبات عالیات و حرم های مطهر در دو کشور، ظرفیت های گردشگری در جاذبه های تاریخی، فرهنگی، خوراک و گردشگری ماجراجویانه بزرگی دارندکه می تواند مورد استفاده گردشگران قرار بگیرد.

او تصریح کرد: سال گذشته ۸ میلیون گردشگر ایرانی وارد عراق شدند و تنها ۳.۵ میلیون گردشگر عراقی به ایران آمدند که بیشتر این سفرها نیز با انگیزه زیارت انجام شد.

مدیرکل بازرایابی و گردشگری خارجی در معرفی جاذبه های جدید ایران برای گردشگران عراقی گفت: گردشگران عراقی باید بدانند که علاوه بر سفر به مشهد مقدس و چالوس، می‌توانند از جاذبه های گردشگری تهران، گرگان، رشت، لاهیجان، اصفهان، یزد، شیراز، همدان، کرمانشاه، کردستان، اردبیل و تبریز نیز بازدید کنند.

او همچنین در تشریح خدمات گردشگری سلامت ایران برای گردشگران سلامت عراق که اکنون با هزینه های بسیار بالا و خدمات ضعیف تر از ایران به کشورهای دیگر غیر از ایران سفر می کنند اعلام کرد: گردشگران سلامت عراقی می توانند با مراجعه به بیمارستان های ایران و مراکز درمانی از خدمات بسیار خوب پزشکی ایران با کیفیت بالا و پیگیری های پس از درمان با قیمت بسیار پایین تر از کشورهای دیگر فرصت خوب درمانی و سفرهای پس از آن در دوران نقاهت در ایران را با کیفیت بالا تجربه کنند.

شجاعی گفت: گردشگران عراقی همچنین می توانند با خودروی شخصی و با خانواده از مرزهای ایران وارد کشور شوند و از فروشگاه های لوکس ایران اقدام به خرید مایحتاج خود و خانواده شان کنند.

مدیرکل بازاریابی و گردشگری خارجی معاونت گردشگری ادامه داد: وزارت میراث فرهنگی ذیل رهنمودهای رئیس جمهوری سیاست گذاری جذب ۵ میلیون گردشگر عراقی به کشور را توسط بخش خصوصی گردشگری کشور آغاز کرده است.

شجاعی اعلام کرد: دولت ایران آماده حمایت، نظارت، تسهیلگری، زمینه سازی و برقراری ارتباط با بخش خصوصی صنعت گردشگری است نمی شناسیم و در این رابطه با برگزاری رودشو گردشگری ایران در عراق به عنوان مهمترین بازار هدف گردشگری ایران در ۳ شهر بغداد، بصره و کربلا اقدامات لازم برای حمایت از بخش خصوصی گردشگری را انجام خواهد شد.