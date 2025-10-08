مدیر کل صدا و سیمای استان خوزستان از افتتاح اولین استودیوی پادکست رادیویی مراکز در صدا و سیمای استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، داریوش دبیقی گفت: نخستین استودیوی پادکست رادیویی مراکز در صداوسیما مرکز خوزستان راه‌اندازی شد.

وی افزود: این استودیو با حذف تجهیزات و اتاق کنترل، امکاناتی همچون هدفون اختصاصی برای هر گوینده، امکان ضبط کامپیوتری و ضبط روی حافظه SD، تلفن‌های هایبرید اختصاصی، افکت‌های پرکاربرد صدا، میان‌بر‌های اختصاصی، فایل‌های صوتی کاربردی و قابلیت‌های متعدد دیگر را در اختیار کاربران قرار می‌دهد.

دبیقی اظهار داشت: این طرح با هدف افزایش چابکی در تولید محتوا و صرفه‌جویی در تجهیزات و نیروی انسانی و استفاده در شرایط بحران اجرا شده است.