مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان از واریز ۴۴۲۰ میلیارد ریال عوارض مالیات بر ارزش افزوده به حساب دهیاریها، روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری استان در ششماهه نخست امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ محمدی با گرامیداشت روز ملی روستا و عشایر، این مناسبت را فرصتی ارزشمند برای تجلیل از نقشآفرینی روستاییان و عشایر در اقتصاد، فرهنگ و هویت ملی دانست و گفت: این قشر با تلاش بیوقفه، سهمی مهم در تولید، خودکفایی و پایداری اجتماعی کشور دارند و حمایت از آنان، وظیفهای قانونی و مسئولیتی ملی است.
وی در ادامه با اعلام خبر واریز منابع مالی به مناطق محروم استان افزود: در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و با هدف تقویت زیرساختهای عمرانی، خدماتی و رفاهی در مناطق روستایی و عشایری، مبلغ ۴۴۲۰ میلیارد ریال طی نیمه نخست سال ۱۴۰۴ به حساب دهیاریها، روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری استان زنجان واریز شده است.
مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان با اشاره به نقش این منابع در توانمندسازی جوامع محلی تصریح کرد: عوارض ارزش افزوده از محل خرید کالاها و خدمات توسط مردم تأمین میشود و طبق قانون، بخشی از آن به توسعه مناطق کمتر برخوردار اختصاص مییابد.