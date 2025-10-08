رادیو فرهنگ چهارشنبه ۱۶ مهر، با مجله رادیویی «سرزمین من» به سردبیری و تهیه‌کنندگی محمدرضا حاج‌حیدری و گویندگی احسان همتی، مجموعه‌ای متنوع از گفت‌و‌گو‌های تاریخی، سیاسی و فرهنگی را تقدیم مخاطبان خود می‌کند.

از یاد‌ها و یادگار‌ها تا تحولات منطقه و انجمن‌های ایالتی در رادیو فرهنگ

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این برنامه از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ، به بررسی رویداد‌های مهم روز و موضوعات کلیدی در حوزه تاریخ و فرهنگ ایران اختصاص دارد.

در بخش «یاد‌ها و یادگارها»، محمدرضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر، رویداد‌های تاریخی ۱۶ مهر را بازگو می‌کند.

در «آن سوی تاریخ»، محمد ساجدی، تحلیلگر مسائل سیاسی، به سازوکار و پیامد‌های تحولات منطقه می‌پردازد.

همچنین حجت‌الاسلام دکتر مهدی هادی، کارشناس روانشناسی مرکز مشاوره مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، در گفت‌و‌گو با برنامه نکات روانشناختی مرتبط با موضوعات روز را مطرح می‌کند.

در ادامه، دکتر قریبی، معاون پژوهشکده مطالعات تاریخ معاصر ایران، انجمن‌های ایالتی و ولایتی را تحلیل می‌کند و کارشناس موزه درباره ویژگی‌ها و فعالیت‌های «موزه عروسکی ایرانک» سخن می‌گوید.

در گفت‌و‌گو‌با عزیزی، مدیر بنیاد شهید همدانی، نیز به مناسبت سالروز شهادت سردار همدانی، میراث معنوی و فرهنگی این فرمانده شهید مرور می‌شود.

این برنامه با شماره تلفن ۲۲۰۴۰۰۸۵ با پیش شماره تهران ۰۲۱ و پیامک ۳۰۰۰۰۵۵۸ شنوندگان را به مشارکت و ارتباط مستقیم دعوت می‌کند.

«سرزمین من» را هرروز جز پنجشنبه و جمعه ساعت ۱۳ تا ۱۴ به طور زنده از رادیو فرهنگ بشنوید.

