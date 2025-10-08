به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر ندا ذوالفقاروند با اشاره به ارائه بیش از ۶۰۹ هزار خدمت درمانی به ۷۳ هزار و ۴۰۰ مراجعه‌کننده در بیمارستان ۲۲ بهمن مسجدسلیمان، گفت: با اجرای تمهیدات لازم و برنامه‌ریزی‌های هدفمند، آمادگی کامل در همه بخش‌های درمانی بیمارستان از جمله داخلی، دیالیز، تالاسمی، اطفال، NICU، دندانپزشکی، واحد سی‌تی‌اسکن، سونوگرافی، MRI، آزمایشگاه، اتاق عمل، جراحی، ICU، CCU و فیزیوتراپی ایجاد شده است.

وی در ادامه با اشاره به حجم بالای خدمات ارائه‌شده، افزود: در تابستان امسال، یک‌هزار و ۳۸۹ عمل جراحی در تخصص‌های مختلف از جمله ارتوپدی، زنان و زایمان، مغز و اعصاب، ارولوژی، چشم، جراحی عمومی و گوش و حلق و بینی انجام شد که این دستاورد حاصل تلاش پزشکان متخصص و کادر درمانی پرتلاش بیمارستان ۲۲ بهمن این شهرستان است.