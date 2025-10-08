به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ بسته فرهنگ ما این هفته نهادینه‌سازی نظم و انضباط در دانش‌آموزان را که یکی از اصول مهم تربیتی است و تأثیر زیادی بر موفقیت تحصیلی، اجتماعی و شخصی آنها دارد بررسی می کند و به دانش‌آموزان کمک می‌کند تا مسئولیت‌پذیر شوند و اهداف خود را دنبال کنند، و در مواقع دشوار خود را مدیریت کنند.

هدف از بررسی این موضوع، چگونگی ایجاد مدرسه‌ای شاد با دانش‌آموزان با انضباط و منظم که انسان‌های پرورش یافته تربیت شوند و متفکر و متعهد باشند که فقط هدف آنها کسب نمره بالاتر نیست، بلکه هدف، آموزش و پرورش است.

نظم و انضباط حاکم بر مدرسه باعث می‌شود دانش‌آموزان با برنامه‌ریزی به کار‌های خود برسند و این نظم و انضباط نه تنها داخل مدرسه، بلکه کار‌های خارج از مدرسه را نیز تحت الشعاع قرار می‌دهد و باعث می‌شود دانش‌آموزانی با ایمان، مشتاق به درس و مدرسه و در آینده توانمند روی کار بیایند.

اگر هر شخصی در هر مرحله زندگی که هست نظم و انضباط داشته باشد موفقیت در انتظار اوست.