به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از سن‌پترزبورگ، امیر دریادار شهرام ایرانی، که برای شرکت در گردهمایی فرماندهان نیروی دریایی کشورهای حاشیه دریای خزر به سن‌پترزبورگ سفر کرده است، صبح چهارشنبه با فرمانده نیروی دریایی روسیه دیدار کرد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران و «الکساندر موی‌سایف» فرمانده نیروی دریایی روسیه در این دیدار درباره طیف وسیعی از موضوعات، از جمله تقویت همکاری‌ها، برنامه‌ریزی برای برگزاری رزمایش‌های دریایی آتی، تبادل تجربیات، برگزاری دوره‌های آموزشی و مبادله استاد و دانشجو به توافق رسیدند.