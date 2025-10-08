پخش زنده
رئیس انجمن ماشین سازان صنایع غذایی ایران گفت: تولیدکنندگان ایرانی بیش از ۷۰ درصد ماشینآلات صنایع غذایی کشور را تأمین میکنند.
آقای مجتبی نائلی در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به گستردگی فعالیت تولید کنندگان در این صنعت، گفت: در زمینه ساخت ماشینآلات صنایع غذایی، بستهبندی میتوان گفت تمامی دستگاهها در داخل کشور ساخته میشود.
وی ادامه داد: ایران امروز توانسته بخش عمده نیاز کشور در این صنعت را با تکیه بر توان داخلی تأمین کند و حتی در بسیاری از زمینهها به صادرات ماشینآلات به کشورهای همسایه و اروپایی دست یافته است.
نائلی درباره تأمین مواد اولیه افزود: حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد مواد اولیه از خارج کشور تأمین میشود که شامل برخی مقاطع و لوازم برقی است، اما ساخت و مونتاژ کامل دستگاهها در داخل انجام میشود.
رئیس انجمن ماشین سازان صنایع غذایی ایران با بیان اینکه بیش از ۶۰ درصد نیاز داخل در حوزه ماشینآلات صنایع غذایی از داخل کشور تأمین میشود، گفت: در زمینههای مختلف از جمله تولید آب معدنی، لبنیات، روغنهای خوراکی و حتی روغنهای صنعتی، سهم ماشینآلات ساخت ایران بسیار بالاست.
به گفته وی در صنعت آب معدنی حدود ۹۰ درصد ماشینآلات مورد استفاده در داخل کشور ساخته میشود. در حوزه لبنیات نیز بسته به اندازه واحد صنعتی، بین ۶۰ تا ۹۰ درصد ماشینآلات تولید داخل هستند. در صنایع روغنهای خوراکی و بستهبندی نیز تا ۹۰ درصد دستگاهها ایرانی است و در زمینه رب و پوره میوهها نیز حدود ۹۰ درصد ماشینهای فرآوری و بستهبندی در داخل کشور ساخته میشود.
رئیس انجمن ماشین سازان صنایع غذایی ایران با اشاره به توان رقابتی ماشینآلات ایرانی گفت: محصولات ما کاملاً رقابتپذیر با نمونههای خارجی هستند. ایران در حال حاضر یکی از قطبهای ساخت ماشینآلات صنایع غذایی در منطقه به شمار میرود و صادرات قابل توجهی به کشورهای همسایه، ترکیه و حتی برخی کشورهای اروپایی داریم.
نائلی در پایان مجموع توان داخلی در این حوزه را چشمگیر دانست و افزود: در مجموع، تولیدکنندگان ایرانی حدود ۷۰ درصد نیاز صنایع غذایی کشور را تأمین میکنند و این روند رو به افزایش است.