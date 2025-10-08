به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های هرمزگان گفت: تاریخ عقد مجاز برای نام نویسی دانشجویان در این دوره ابتدای سال ۱۴۰۳ تا ۳۰ مهر ۱۴۰۴ بوده و دانشجو بودن یکی از زوجین در زمان عقد، ملاک است.

حجت الاسلام سیدعباس تقوی افزود: متقاضیان برای نام نویسی به نشانی ezdevaj.nahad.ir مراجعه کنند.

وی گفت: دانشجویان پس از انتخاب زمان از اسکان، پذیرایی و دوره‌های آموزشی در مشهد مقدس بهره‌مند می‌شوند.

