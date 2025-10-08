پخش زنده
فیلمساز آبادهای با فیلم ردِّ رِد به بخش مقاومت چهل و دومین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران راه یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، غلامرضا حیدرپناه فیلمساز و رئیس انجمن سینمای جوانان ایران دفتر آباده، با فیلم کوتاه ردِّ رِد به بخش غیر رقابتی قسمت فیلمهای تجربی این جشنواره راه یافت.
فیلم ردِّ رِد به خاطرات دوران جنگ تحمیلی پرداخته و نام آباده با این فیلم پس از حدود بیست سال در جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران جای گرفته است.
غلامرضا حیدرپناه با شرکت در نخستین دوره فیلمسازی یکساله انجمن سینمای جوانان ایران دفتر آباده در سال ۱۳۷۶، فعالیت خود را در حوزه فیلمسازی آغاز و فیلمسازی، فیلمبرداری، تدوین و فیلمسازی مستند را دنبال کرد و با ابداع سبکی نو و بدیع در عکاسی آیینی (تعزیه) توانسته است سبکی منحصر بفرد را در این زمینه شروع کند.