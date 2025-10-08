پخش زنده
امروز: -
مادر ۴۴ ساله زاهدانی، چهاردهمین نوزاد خود را در بیمارستان علیابنابیطالب(ع) زاهدان بدنیا آورد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، رئیس بیمارستان علیابنابیطالب(ع) زاهدان گفت: این مادر با زایمان طبیعی موفق، نوزادی پسر با وزن چهار و نیم کیلوگرم را به دنیا آورد.
دکتر یزدانی افزود: خوشبختانه وضعیت عمومی مادر و نوزاد پایدار و رضایتبخش است و هر دو تحت مراقبت ویژه تیم درمانی بیمارستان قرار دارند.
وی عنوان کرد: از مجموع ۱۴ بارداری، این مادر هم اکنون دارای ۶ فرزند دختر و ۵ فرزند پسر است.