به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، رئیس بیمارستان علی‌ابن‌ابیطالب(ع) زاهدان گفت: این مادر با زایمان طبیعی موفق، نوزادی پسر با وزن چهار و نیم کیلوگرم را به دنیا آورد.

دکتر یزدانی افزود: خوشبختانه وضعیت عمومی مادر و نوزاد پایدار و رضایت‌بخش است و هر دو تحت مراقبت ویژه تیم درمانی بیمارستان قرار دارند.

وی عنوان کرد: از مجموع ۱۴ بارداری، این مادر هم اکنون دارای ۶ فرزند دختر و ۵ فرزند پسر است.