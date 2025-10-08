پخش زنده
امروز: -
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان یزد: با تصویب هیات دولت، زمینه ورود سرمایههای خارجی در قالب شمش طلا فراهم شده و سرمایهگذاران خارجی میتوانند از این فرصت برای سرمایهگذاری بهرهمند شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمد دهقان منشادی افزود: با تصویب هیات دولت، زمینه ورود سرمایههای خارجی در قالب شمش طلا فراهم شده و سرمایهگذاران خارجی میتوانند از این فرصت برای سرمایهگذاری بهرهمند شوند.
دهقان منشادی ادامه داد: آییننامه اجرایی این مصوبه اخیرا توسط معاون اول رئیسجمهور به وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده است.
وی تصریح کرد: بر اساس این آییننامه، سرمایهگذاران خارجی دارای مجوز سرمایهگذاری میتوانند تمام یا بخشی از سرمایه خود را بهصورت شمش طلا وارد کنند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان یزد ادامه داد: شمشهای وارد شده از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران یا بورس کالا تحویل، عرضه و به فروش میرسند و معادل ریالی حاصل از فروش به حساب شرکت سرمایهپذیر واریز خواهد شد و خروج اصل سرمایه نیز از همان مسیر عرضه امکانپذیر است.
وی ابراز امیدواری کرد: این سیاست دولت، گامی موثر در جهت توسعه سرمایهگذاری خارجی، رونق تولید، ایجاد اشتغال و شکوفایی اقتصادی باشد.