به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، گروه پژوهشی هنر شرق پژوهشکده هنر، نشست تخصصی «روایت تئاتر مدرن ژاپن از سنت تا واقع گرایی» را برگزار می‌کند.

در این نشست، مجید سرسنگی و آیت حسینی از اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران به سخنرانی می‌پردازند.

نشست تخصصی «روایت تئاتر مدرن ژاپن از سنت تا واقع گرایی»، دوشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۴ از ساعت ۱۴تا ۱۵:۳۰ در پژوهشکده هنر برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان برای حضور در این نشست می‌توانند به نشانی تهران، خیابان ولیعصر (عج)، بالاتر از چهارراه امام خمینی، نبش کوچه شهید حسن سخنور، پلاک ۲۹، پژوهشکده هنر مراجعه کنند. ورود برای عموم، آزاد است.