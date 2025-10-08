رئیس مرکز تخصصی نوآوری و توسعه فناوری ارتقای واحدهای نیروگاهی پژوهشگاه نیرو، از تدوین نقشه‌راه جامع تحول نیروگاه‌های متعارف کشور به‌منظور گذار انرژی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «عباس یوسف‌پور» با اشاره به هدف طرح تدوین نقشه‌راه تحول نیروگاه‌های متعارف کشور در مسیر گذار انرژی گفت: این نقشه‌راه با محوریت نوسازی زیرساخت‌های تولید برق، ارتقای فناوری‌های بهره‌برداری و هم‌راستایی با شاخص‌های جهانی، مسیر صنعت برق را به‌سوی آینده‌ای پایدار و کم‌کربن هدایت می‌کند.

وی افزود: مجموعه‌ای از اقدامات فناورانه، مدیریتی و ساختاری در سه بخش کلیدی طراحی شده است که افزایش بهره‌وری، کاهش آلاینده‌ها و ارتقای عملکرد نیروگاه‌های متعارف را دنبال می‌کند.

به گفته رئیس مرکز تخصصی نوآوری و توسعه فناوری ارتقای واحدهای نیروگاهی پژوهشگاه نیرو، در بخش زیرساختی، طراحی و ساخت توربین‌های گازی با راندمان بالا، نوسازی واحدهای موجود و بهره‌گیری از فناوری‌های ذخیره‌سازی انرژی از جمله محورهای پیش‌بینی‌شده در این نقشه‌راه است.

وی، توسعه فناوری‌های نوین از جمله استفاده از هوش مصنوعی در بهره‌برداری و نگهداشت تجهیزات، به‌کارگیری سوخت‌های جایگزین و ارتقای نظام‌های کنترلی نیروگاه‌ها را از دیگر برنامه‌های پیش‌رو عنوان کرد.

یوسف‌پور به اصلاحات ساختاری و مدیریتی اشاره کرد و گفت: استقرار نظام مدیریت دارایی‌های فیزیکی، اصلاح نظام قیمت‌گذاری انرژی و انتقال هدفمند یارانه‌ها مطابق با قانون مانع‌زدایی از صنعت برق از جمله محورهای کلیدی این نقشه راه است.

رئیس مرکز تخصصی نوآوری و توسعه فناوری ارتقای واحدهای نیروگاهی پژوهشگاه نیرو با بیان اینکه شاخص‌های ارزیابی در سطح ملی و نیروگاهی تعریف شده است، اظهار داشت: در سطح ملی شاخص‌هایی نظیر شدت انرژی، سرانه مصرف و تعهد به انتشار خالص صفر و در سطح نیروگاهی شاخص‌هایی مانند بهره‌وری، کاهش تلفات و توسعه کسب‌وکارهای نوآورانه مورد توجه قرار گرفته‌اند.

وی بیان کرد: تدوین و اجرای این نقشه‌راه می‌تواند زمینه‌ساز هم‌افزایی میان فناوری، سیاست‌گذاری و مسئولیت‌پذیری زیست‌محیطی در صنعت برق کشور باشد.