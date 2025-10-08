به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حبیب الله خجسته پور گفت: انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا، یازدهم اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار می‌شود و براساس قانون انتخابات شورا‌ها و به‌ویژه ماده ۴۱ این قانون، مقامات و مشاغل همتراز که قصد داوطلبی در انتخابات شورای اسلامی شهر را دارند، باید سه ماه پیش از ثبت‌نام، از سمت خود استعفا دهند.

ثبت‌نام داوطلبان شورا‌های اسلامی شهر از ۲۱ دی آغاز می‌شود و تا ۲۷ دی ادامه خواهد داشت.