«کاروان قطب شمال»، «استعداد من»، «پیروزی پینگ پنگ»، «پلیس مخفی»، «تلما»، «آدم‌های حریص» و «تعطیلات عجیب» فیلم‌های جدیدی هستند که این هفته از قاب شبکه‌های سیما تماشایی می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی و انیمیشن «کاروان قطب شمال»، «بانکدار»، «کلاس»، «سین نهم»، «استعداد من»، «دانگل»، «پاگنده»، «پیروزی پینگ پنگ»، «پلیس مخفی»، «یک مایل در ۴ دقیقه»، «تلما»، «کفر قاسم»، «گاو»، «نبوغ شگفت انگیز»، «ژی در مسیر رالی»، «آدم‌های حریص»، «چه»، «خوره»، «ساعت شلوغی ۲»، «بیگانه ۳»، «پستچی وظیفه شناس»، «مانگرو»، «ساعت شلوغی ۳»، «تعطیلات عجیب»، «دوئل بزرگ»، «نوه»، «هابیت ۱»، «قلب مبارز»، «پنگوئن ببری»، «بلکا و استرلکا»، «پسر مورچه‌ای»، «جک کانگورو»، «ونوم کارنیج وارد می‌شود» و «تبعیض»؛ پنج‌شنبه و جمعه ۱۷ و ۱۸ مهر ماه مصادف با هفته نیروی انتظامی و آغاز رویداد ملی «ایران جان ـ فارس ایران» از شبکه‌های سیما روی آنتن می‌روند.

شبکه یک سیما

فیلم سینمایی جدید «کاروان قطب شمال» به کارگردانی «هنریک مارتین دالسباکن»، پنج‌شنبه ۱۷ مهر ماه ساعت ۲۳:۳۰ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.

فیلم سینمایی «بانکدار» به کارگردانی «جورج نولفی»، جمعه ۱۸ مهر ماه ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.

شبکه دو سیما

فیلم سینمایی «کلاس» به کارگردانی «ویکاس باهل»، جمعه ۱۸ مهر ماه ساعت ۰۸:۰۰ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

فیلم تلویزیونی «سین نهم» به کارگردانی «سیداشرف طباطبایی»، جمعه ۱۸ مهر ماه ساعت ۱۲:۳۰ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

ایمان افشاریان، افشین رضایی، سارا کریمی، محبوبه یزدانی، وحید قوهستانی، قاسم امین بیطرف، مهدی بحری، حلما زهتاب زاده، اردلان افشاریان و عرفان کوهستانی در فیلم تلویزیونی «سین نهم» بازی کرده‌اند.

فیلم تلویزیونی جدید «استعداد من» به کارگردانی «حمید عبدالهی نجف آبادی»، جمعه ۱۸ مهر ماه ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

محمد فیلی، مهدی امینی خواه، مهرشاد صفری، رامین راستاد و مهدیه آنتیکی در فیلم تلویزیونی «استعداد من» بازی کرده‌اند.

فیلم تلویزیونی «دانگل» به کارگردانی «بهادر اسدی»، جمعه ۱۸ مهر ماه ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

مجید واشقانی، رامبد شکرابی، قاسم زارع و جلیل فرجاد در فیلم تلویزیونی «دانگل» بازی کرده‌اند.

شبکه سه سیما

فیلم سینمایی «پاگنده» به کارگردانی «استنو»، پنج‌شنبه ۱۷ مهر ماه ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

فیلم سینمایی جدید «پیروزی پینگ پنگ» به کارگردانی «چائو دنگ و بایمی یو»، پنج‌شنبه ۱۷ مهر ماه ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه سه سیما پخش خواهد شد.

فیلم سینمایی جدید «پلیس مخفی» به کارگردانی «جیسون کوان»، پنج‌شنبه ۱۷ مهر ماه ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «یک مایل در ۴ دقیقه» به کارگردانی «چارلز اولیور»، جمعه ۱۸ مهر ماه ساعت ۱۰:۰۰ به روی آنتن شبکه سه سیما می‌رود.

فیلم سینمایی جدید «تلما» به کارگردانی «جاش مارگولین»، جمعه ۱۸ مهر ماه ساعت ۱۴:۳۰ از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

شبکه چهار سیما

فیلم سینمایی «کفر قاسم» به کارگردانی «برهان علویه»، پنج‌شنبه ۱۷ مهر ماه ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار سیما روی آنتن می‌رود.

فیلم سینمایی «گاو» به کارگردانی «داریوش مهرجویی»، جمعه ۱۸ مهر ماه ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار روی آنتن می‌رود.

علی نصیریان، زنده یاد عزت‌الله انتظامی و زنده یاد جمشید مشایخی در فیلم سینمایی «گاو» هنرنمایی کرده‌اند.

شبکه تهران سیما

فیلم سینمایی «نبوغ شگفت انگیز» به کارگردانی «جین پیر ژانت»، پنج‌شنبه ۱۷ مهر ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

انیمیشن سینمایی «ژی در مسیر رالی» به کارگردانی «راس ونوکور»، جمعه ۱۸ مهر ماه ساعت ۰۹:۰۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

فیلم سینمایی جدید «آدم‌های حریص» به کارگردانی «پوتسی پونسیرولی»، جمعه ۱۸ مهر ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

شبکه نمایش

فیلم سینمایی «چه» به کارگردانی «ریچارد فلایشر»، پنج شنبه ۱۷ مهر ماه ساعت ۰۱:۰۰ بامداد از شبکه نمایش پخش می‌شود.

فیلم تلویزیونی «خوره» به کارگردانی «سعید زمانیان»، پنج شنبه ۱۷ مهر ماه ساعت ۱۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

علی‌رضا ثانی‌فر، کیوان ساکت‌اف، محمد اشکان‌فر، مهدی حسام‌الذاکرین، سجاد حمیدیان، کوروش شاداب‌فر، شیرین آقاکاشی، پردیس منوچهری، شهروز شهبازی، سوسن دین محمد، سامان مهکویه، مهرداد حسنی و ندا قاسمی بازیگران این تله فیلم هستند.

فیلم سینمایی «ساعت شلوغی ۲» به کارگردانی «برت رانتر»، پنج شنبه ۱۷ مهر ماه ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «بیگانه ۳» به کارگردانی «دیوید فینچر»، پنج شنبه ۱۷ مهر ماه ساعت ۱۵:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «پستچی وظیفه شناس» به کارگردانی «یو ژانگ»، پنج شنبه ۱۷ مهر ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

فیلم تلویزیونی «مانگرو» به کارگردانی «مهدی صباغ زاده»، پنج شنبه ۱۷ مهر ماه ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

فریبرز عرب‌نیا، رامتین خداپناهی، عبدالرضا اکبری، جهانگیر الماسی، مینا نوروزی و میرمحمد تجدد دیگر بازیگران «مانگرو» هستند.

فیلم سینمایی «ساعت شلوغی ۳» به کارگردانی «برت رانتر»، پنج شنبه ۱۷ مهر ماه ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

فیلم سینمایی جدید «تعطیلات عجیب» به کارگردانی «کارولین کین»، پنج شنبه ۱۷ مهر ماه ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «دوئل بزرگ» به کارگردانی «جانکارلو سانتی»، جمعه ۱۸ مهر ماه ساعت ۰۱:۰۰ بامداد از شبکه نمایش پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «نوه» به کارگردانی «کریشتوف دآک»، جمعه ۱۸ مهر ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «هابیت ۱» به کارگردانی «پیتر جکسون»، جمعه ۱۸ مهر ماه ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

شبکه افق

فیلم سینمایی «قلب مبارز» به کارگردانی «ماندلا دوبی»، جمعه ۱۸ مهر ماه ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه افق پخش خواهد شد.

شبکه کودک

انیمیشن سینمایی «پنگوئن ببری» به کارگردانی «دیوید الاکسبا و اریک توستی»، پنج‌شنبه ۱۷ مهر ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکـه کودک پخش خواهد شد.

انیمیشن سینمایی «بلکا و استرلکا» به کارگردانی «اینا اولانیکوا و سواتوسلاو اوشاکوف»، جمعه ۱۸ مهر ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک پخش خواهد شد.

شبکه امید

فیلم سینمایی «پسر مورچه‌ای» به کارگردانی «آسک هاسلباخ»، پنج‌شنبه ۱۷ مهر ماه ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.

فیلم سینمایی «جک کانگورو» به کارگردانی «دیوید مک نالی»، جمعه ۱۸ مهر ماه ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.

شبکه فراتر (۴k)

فیلم سینمایی «ونوم کارنیج وارد می‌شود» به کارگردانی «اندی سرکیس»، پنج شنبه ۱۷ مهر ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه فراتر پخش خواهد شد.

فیلم سینمایی «تبعیض» به کارگردانی «نیل بلومکامپ»، جمعه ۱۸ مهر ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه فراتر پخش خواهد شد.