دبیر هیئت مدیره انجمن بتن ایران گفت: ارتباط صنعت و دانشگاه نقشی کلیدی در پیشرفتهای صنعت بتن ایران در سالهای اخیر داشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مشاور رئیسجمهوری گفت: سازههای بتنی امروز از قابلاعتمادترین سازهها در ایران به شمار میروند و در آزمونهای طبیعی از جمله زلزلهها، عملکرد مطلوبی از خود نشان دادهاند.
عبدالعلی زاره، با اشاره به حضور موفق تیمهای دانشجویی ایران در مسابقات بینالمللی بتن گفت: در سالهای گذشته، تیمهای ایرانی در رقابتهای جهانی، از جمله آمریکا ، شرکت کردهاند و اغلب در میان سه تیم برتر قرار گرفتهاند؛ این موضوع نشاندهندهی بهروز بودن آموزش و دانش بتن در کشور است.
مشاور رئیسجمهوری با تأکید بر اهمیت توسعه فناوریهای نوین در این صنعت افزود: کیفیت، طراحی و قیمت بتن در جهان با سرعت در حال تغییر است و کشورهایی مانند چین با اجرای پروژههای بزرگ، از جمله احداث بزرگراهی از چین تا پاکستان، توانستهاند توانمندیهای چشمگیری در استفاده از بتن در شرایط گوناگون محیطی به نمایش بگذارند.
وی گفت: ایران نیز برای دستیابی به توسعه پایدار و گسترش زیرساختها نیازمند بهرهگیری از فناوریهای نوین بتن و اجرای پروژههای بزرگ مقیاس است؛ پروژههایی که بتوانند چهره عمرانی کشور را متحول کرده و الگویی از کارآمدی و اعتمادپذیری سازههای بتنی ارائه دهند.
دبیر هیئت مدیره انجمن بتن ایران نیز گفت: امروز در پروژههای عمرانی، از بتنهای با رده بالا استفاده میشود؛ در حالی که در گذشته حداکثر مقاومت بتنها محدود به حدود ۲۰ مگاپاسکال بود. اکنون بتنهایی تولید میشود که علاوه بر مقاومت بالا، از دوام طولانی و اثرات زیستمحیطی کمتری برخوردارند.
مهران یحیوی تأکید کرد ارتباط صنعت و دانشگاه نقشی کلیدی در این پیشرفتها داشته است. دانشگاهها با برگزاری نشستهای علمی، کنفرانسها و نمایشگاههای تخصصی، بستری را فراهم کردهاند تا دانشجویان عمران بتوانند مستقیماً با نیازهای صنعت آشنا شوند و حتی در تعریف پروژهها و پایاننامهها به حل مسائل واقعی صنعت کمک کنند.
یحیوی گفت: این همکاری دو سویه موجب شده است بسیاری از مشکلات طراحی، اجرا و فناوری در صنعت بتن با اتکای به پژوهشهای دانشگاهی برطرف شود و از سوی دیگر، دانشجویان نیز مسیر آینده حرفهای خود را با شناخت بهتر نیازهای صنعت انتخاب کنند.
صنعت بتن امروز در ایران نهتنها به سمت استفاده از بتنهای بدون سیمان و سازگار با محیط زیست حرکت کرده، بلکه توانسته است به جایگاهی برسد که فناوری و علم، دو بازوی اصلی توسعه آن به شمار میروند.
صنعت بتن سبک در ایران طی چهار دهه گذشته مسیر چشمگیری را پشت سر گذاشته و امروز به یکی از ارکان اصلی ساختوساز و توسعه عمرانی کشور تبدیل شده است. به گفتهی هرمز فامیلی، پدر بتن ایران، بتنهای سبک در حال حاضر در بخشهای مختلف از جمله ساختمانسازی و راهسازی مورد استفاده قرار میگیرند و نقش مهمی در کاهش وزن سازهها و صرفهجویی در مصرف انرژی دارند.
وی با یادآوری نخستین تجربه ساخت سازههای سبک در کشور گفت: حدود ۴۰ سال پیش برای نخستینبار، سازهای سبک بهصورت پیشساخته ساخته شد که همچنان پابرجاست و میتواند نمونهای ماندگار از آغاز راه بتن سبک در ایران به شمار رود.
پدر بتن ایران هم در این جلسه گفت: امروز استفاده از مصالح سبک مانند لیکا و سبکدانههای صنعتی در صنعت ساختمان کاملاً رایج شده و در بسیاری از پروژهها، بلوکها و قطعات پیشساختهی سبک بهکار میروند. این تحول نتیجهی همکاری مستمر میان صنعت و دانشگاه است.
فامیلی افزود: در سالهای اخیر پروژههای تحقیقاتی متعددی در دانشگاهها در حوزه توسعه بتن سبک اجرا شده و بسیاری از دانشجویان رشته عمران در این زمینه به فعالیت علمی و عملی پرداختهاند. او تأکید کرد: بسیاری از صاحبان صنایع از این دانشجویان استقبال کردهاند و فارغالتحصیلانی که در زمینه بتن سبک تجربه علمی و اجرایی دارند، به سرعت جذب صنعت میشوند.
وی خاطرنشان کرد گسترش استفاده از بتن سبک در کشور علاوه بر کاهش هزینههای ساخت، موجب صرفهجویی چشمگیر در مصرف انرژی نیز خواهد شد؛ موضوعی که میتواند گامی مؤثر در جهت توسعه پایدار و حفظ محیط زیست باشد.