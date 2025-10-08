علما و رهبران مذهبی پاکستان جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم کردند
در همایشی با عنوان «فریاد غزه» که با حضور جمعی از علمای برجسته اهل سنت ایالت پنجاب پاکستان در شهر ملتان برگزار شد، علما و رهبران مذهبی پاکستان جنایات رژیم صهیونیستی در غزه را محکوم کردند .
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از اسلام آباد، در این همایش که همزمان با دومین سالروز عملیات طوفان الاقصی به ابتکار جمعیت علمای پاکستان (نورانی) در باشگاه مطبوعات شهر مولتان برگزار شد، شماری از علما و شخصیتهای مذهبی و اجتماعی ایالت پنجاب حضور داشتند و با بیان دیدگاههای خود خواستار اقدام فوری امت اسلامی برای توقف کشتار مردم بیدفاع غزه شدند.
سخنرانان در این برنامه تأکید کردند، سکوت نهادهای بینالمللی در برابر جنایات اسرائیل و حمایت لفظی از تشکیل کشور فلسطین نشاندهنده استاندارد دوگانه قدرتهای غربی است و ادامه این وضعیت بیش از پیش صلح و ثبات جهانی را تهدید می کند. آنان همچنین با اشاره به رویکرد واشنگتن پس از اعلام طرح صلح ادعایی که با تهدید نیروی مقاومت مردمی فلسطین همراه بود، مواضع جانبدارانه آمریکا در حمایت از تلآویو را نشانه آشکار بیعدالتی در نظام بینالملل دانستند. در این نشست از اقدام دولت پاکستان برای بازگرداندن سناتور پیشین «مشتاق احمد خان» از بازداشت اسرائیل قدردانی شد و از پایداری و مقاومت مردم فلسطین بهعنوان الگویی برای امت اسلامی یاد شد. شرکتکنندگان در پایان خواستار همبستگی و اتحاد میان کشورهای اسلامی برای دفاع از آرمان فلسطین شدند و تأکید کردند، صدای مظلومان غزه باید از هر منبر و مجمعی طنینانداز شود. همزمان با این مراسم، در شهرهای مختلف پاکستان از جمله اسلامآباد، لاهور، کراچی نیز راهپیماییهای گسترده ضدصهیونیستی با هدف حمایت از مقاومت فلسطین و بزرگداشت دومین سالروز عملیات طوفان الاقصی برگزار شد.