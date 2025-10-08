محمود نوری، هنرمند پیشکسوت همدانی در رشته نقاشی روی سفال، شیشه، سرامیک و چینی در فستیوال جهانی صنایع‌دستی که در شهر ریشتان ازبکستان برگزار شد، درخشید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،در فستیوال جهانی صنایع‌دستی که شهریور ماه در شهر ریشتان ازبکستان برگزار شد ، ۴۵۰ هنرمند از ۷۲ کشور جهان حضور داشتند که از ایران نیز حدود ۲۰ هنرمند در این نمایشگاه شرکت کردند.

محمد نوری، هنرمند پیشکسوت همدانی گفت: این نمایشگاه از نظر نظم، استقبال مردم و کیفیت آثار، در سطح بسیار بالایی بود و در رشته نقاشی روی سفال، من تنها نماینده ایران بودم.

وی افزود : این نمایشگاه در قالب یک جشنواره فرهنگی برگزار شد و ما چهار روز در محل نمایشگاه حضور داشتیم و استقبال از صنایع‌دستی در این رویداد عالی بود.

این هنرمند پیشکسوت همدانی درباره فروش موفق آثارش در نمایشگاه گفت: حدود ۳۰ قطعه اثر با خود به نمایشگاه برده بودم که همه را فروختم و حتی یک نمونه هم بازنگشت، استقبال مردم از کار‌های سفال و سرامیک بسیار خوب بود و تجربه مثبتی برای من رقم زد.

این هنرمند بیش از ۵۵ سال در زمینه نقاشی سیاه قلم بدون الگو بر روی سفال، چینی و شیشه کار می‌ کند .

این هنرمند پیشکسوت با اشاره به اینکه مردم ازبکستان از آثار سفالی ایران استقبال چشمگیری کردند، اظهار امیدواری کرد: نمایشگاه ازبکستان برای من تجربه‌ای بسیار امیدوارکننده بود، خوشحالم که توانستم هنر سفال و نقاشی ایرانی را در سطح بین‌المللی معرفی کنم، امیدوارم زمینه حضور هنرمندان ایرانی در رویداد‌های جهانی بیشتر فراهم شود تا هنر اصیل و ارزشمند کشورمان در جهان شناخته‌تر شود.