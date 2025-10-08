پخش زنده
برنامه «عصر صبا»؛ نگاهی به آینده با سوالی کودکانه و برنامه «دوراهی» در مسیر صنایع دستی با نگاهی تازه به دنیای محصولات نمدی و حصیری از شبکه رادیویی صبا تقدیم مخاطبان میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، به مناسبت روز جهانی کودک، برنامه «عصر صبا» در روز چهارشنبه ۱۶ مهر با طرح پرسشی تأملبرانگیز روی آنتن میرود: «کودک امروز ایران، چهطور آدمی برای فردا میشه؟»
این قسمت از برنامه با محوریت نقش کودکان در ساخت آینده کشور، تلاش میکند تا با زبان ساده و صمیمی، به دغدغهها و امیدهای امروز برای نسل فردا بپردازد.
در این برنامه شنوندگان دعوت میشوند تا دیدگاههای خود درباره تربیت، آموزش، محیط اجتماعی و ویژگیهای انسانی کودک فردا را با دیگران به اشتراک بگذارند.
«عصر صبا» با رویکردی تعاملی و با حضور مهمانانی از حوزه روانشناسی کودک، آموزش و خانواده، فرصتی فراهم میکند تا درباره چالشها و آرزوهایی که آیندهسازان این سرزمین با آن روبهرو هستند، گفتوگو کند.
مخاطبان میتوانند با ارسال پیامک به سامانه ۳۰۰۰۰۱۰۵۵ یا تماس تلفنی، در بحث برنامه مشارکت داشته باشند.
برنامه «عصر صبا» به تهیهکنندگی نازنین حاجسیفالله و اجرای مهدی مجنونی، هر روز ساعت ۱۷ از رادیو صبا پخش میشود و در تلاش است تا مسائل روز جامعه را با نگاهی طنزآمیز، اجتماعی و در عین حال آموزنده بررسی کند.
برنامه «دوراهی»
برنامه «دوراهی» از مجموعههای پرمخاطب رادیو صبا، این هفته چهارشنبه ۱۶ مهر با نگاهی تازه به دنیای محصولات نمدی و کلاههای حصیری ، از رادیو پخش میشود.
این قسمت از برنامه، به بررسی دو نمونه از صنایعدستی اصیل و ماندگار ایرانی میپردازد که ریشه در فرهنگ بومی و زیستمحیطی مناطق مختلف کشور دارند.
در این برنامه، کارشناسان و فعالان حوزه صنایعدستی به معرفی فرایند تولید، کاربردها، نمادشناسی و جایگاه اجتماعی این دو محصول میپردازند و از چالشهای پیشروی هنرمندان این حوزه سخن میگویند.
نمدمالی و حصیربافی، نه تنها یادآور مهارتهای سنتی ایرانی هستند، بلکه امروز نیز میتوانند نقش مهمی در اقتصاد هنر و گردشگری ایفا کنند.
علاقهمندان میتوانند نظرات و سوالات خود را از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۰۱۰۵۵ با برنامه در میان بگذارند.