زمینهای کشاورزی فاقد بهرهوری مطلوب به نیروگاههای تولید برق خورشیدی تبدیل خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرعامل برق منطقهای باختر، از تسریع در روند واگذاری زمین برای احداث نیروگاههای خورشیدی بهویژه در حوزه چاههای کشاورزی خبر داد و گفت: تصمیمات خوبی در این خصوص اتخاذ شده است.
مجتبی داوودآبادی افزود: در شهرستان اراک نیز، پرونده سرمایهگذاران بزرگ از جمله شرکت آلومینیومسازی بررسی و موانع موجود برطرف شده تا عملیات اجرایی بهزودی آغاز شود.
او با اشاره به پروژههای دولتی در زمینه نیروگاههای ۳ مگاواتی ابراز داشت: روند پیشرفت این طرحها در شهرستانهای مختلف در حال بررسی است.
داوودآبادی افزود: برنامهریزی شده تا پایان سال جاری ۵۰۰ مگاوات انرژی خورشیدی به شبکه سراسری برق متصل شود که تاکنون ۲۱۶ مگاوات آن به بهرهبرداری رسیده و در حال تزریق برق به شبکه است.
او همچنین از افتتاح یک نیروگاه خورشیدی در شهرستان زرندیه در روز آینده و چند افتتاح دیگر در هفته آینده خبر داد.
داوودآبادی با بیان این که زمینهای کشاورزی فاقد بهرهوری مطلوب به دلیل خشکسالی برای احداث نیروگاههای خورشیدی در نظر گرفته شدهاند، گفت: در بخش صنعت و زمینهای ملی نیز معارضاتی وجود داشت که با هماهنگی فرمانداران، در حال رفع شدن هستند.
او با اشاره به تغییرات آییننامهای افزود: پیشتر، نیروگاههای انشعابی خانگی ملزم به ارسال مستقیم برق تولیدی به شبکه بودند، اما با تصویب آییننامه جدید هیبریدی، مشترکان میتوانند از برق تولیدی خود استفاده کرده و مازاد را به شبکه ارسال کنند.
داوودآبادی افزود: سرمایهگذاران این حوزه نیز میتوانند برق تولیدی را به مصرفکننده نهایی یا از طریق بورس انرژی به فروش رسانند.
همچنین منابع بانکی برای حمایت از نیروگاههای کوچکمقیاس تا ظرفیت ۳ مگاوات در نظر گرفته شده که جزئیات آن در سامانه “مهرسان” منتشر شده است.