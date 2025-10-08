به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرعامل برق منطقه‌ای باختر، از تسریع در روند واگذاری زمین برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی به‌ویژه در حوزه چاه‌های کشاورزی خبر داد و گفت: تصمیمات خوبی در این خصوص اتخاذ شده است.

مجتبی داوودآبادی افزود: در شهرستان اراک نیز، پرونده سرمایه‌گذاران بزرگ از جمله شرکت آلومینیوم‌سازی بررسی و موانع موجود برطرف شده تا عملیات اجرایی به‌زودی آغاز شود.

او با اشاره به پروژه‌های دولتی در زمینه نیروگاه‌های ۳ مگاواتی ابراز داشت: روند پیشرفت این طرح‌ها در شهرستان‌های مختلف در حال بررسی است.

داوودآبادی افزود: برنامه‌ریزی شده تا پایان سال جاری ۵۰۰ مگاوات انرژی خورشیدی به شبکه سراسری برق متصل شود که تاکنون ۲۱۶ مگاوات آن به بهره‌برداری رسیده و در حال تزریق برق به شبکه است.

او همچنین از افتتاح یک نیروگاه خورشیدی در شهرستان زرندیه در روز آینده و چند افتتاح دیگر در هفته آینده خبر داد.

داوودآبادی با بیان این که زمین‌های کشاورزی فاقد بهره‌وری مطلوب به دلیل خشکسالی برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی در نظر گرفته شده‌اند، گفت: در بخش صنعت و زمین‌های ملی نیز معارضاتی وجود داشت که با هماهنگی فرمانداران، در حال رفع شدن هستند.

او با اشاره به تغییرات آیین‌نامه‌ای افزود: پیش‌تر، نیروگاه‌های انشعابی خانگی ملزم به ارسال مستقیم برق تولیدی به شبکه بودند، اما با تصویب آیین‌نامه جدید هیبریدی، مشترکان می‌توانند از برق تولیدی خود استفاده کرده و مازاد را به شبکه ارسال کنند.

داوودآبادی افزود: سرمایه‌گذاران این حوزه نیز می‌توانند برق تولیدی را به مصرف‌کننده نهایی یا از طریق بورس انرژی به فروش رسانند.

همچنین منابع بانکی برای حمایت از نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس تا ظرفیت ۳ مگاوات در نظر گرفته شده که جزئیات آن در سامانه “مهرسان” منتشر شده است.