هیئت اقتصادی خراسان رضوی آبان ماه امسال به کشورهای قزاقستان، ازبکستان و قرقیزستان سفر می کند. ️
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی در نشست بررسی و هماهنگی سفر هیئت اقتصادی و بخش خصوصی استان گفت: ایران به تازگی به عنوان ناظر اتحادیه اقتصادی اوراسیا درآمده است که با اجرایی شدن موافقت نامه تجارت آزاد، در نخستین گام خراسان رضوی نقش آفرینی خواهد کرد و سفری به کشورهای عضو این اتحادیه خواهد داشت.
رضا جمشیدی افزود: جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا چهارم دیماه ۱۴۰۲ در سنپترزبورگ موافقت نامه تجارت آزاد امضا کردند، بنا براین توافقنامه،؛ طرفین تعرفههای گمرکی را برای حدود ۸۷ درصد اقلام کالایی در مبادلات تجاری خود به صورت کامل حذف کردند.
فرصتیابی و خلق ظرفیتهای جدید
رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در شرق و شمال شرق کشور در این نشست گفت: در این سفر هیئت اقتصادی خراسان رضوی به همراه استاندار به شهرهای اوش و بیشکک قرقیزستان و آلماتی قزاقستان، بخارا و سمرقند ازبکستان سفر خواهند کرد.
احمد معصومیفر افزود: یکی از اهداف این سفرها، فرصتیابی و خلق ظرفیتهای جدید در مناسبات ایران با کشورهای منطقه و همسایه است و با توجه به عضویت ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا، فرصت فوق العادهای برای افزایش و توسعه شاخصهای اقتصادی خراسان رضوی به شمار میآیند. ️
وی گفت: همکاریهای کشاورزی و کشت فراسرزمینی، تامین اقلام اساسی مورد نیاز استان، حمل و نقل و ترانزیت کالا، صنایع غذایی و پوشاک، فناوری، بهداشت و درمان، توسعه گردشگری و آموزش از محورهای این سفر است.
رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در شرق و شمال شرق کشور گفت: همچنین رایزنی برای افزایش همکاریها، امضای توافقنامههای مختلف میان مسئولان خراسان رضوی و کشورهای هدف و بازدید از ظرفیتهای صنعتی از برنامههای این سفر خواهند بود. ️
اتحادیه اقتصادی اوراسیا، اتحادیه اقتصادی میاندولتی شامل بلاروس، قزاقستان، روسیه، قرقیزستان و ارمنستان است. اعضای ناظر فعال این اتحادیه، جمهوری اسلامی ایران، ازبکستان و کوبا هستند. ایران در سال ۱۴۰۳ به عنوان عضو ناظر به این اتحادیه پیوست.