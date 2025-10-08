پخش زنده
هشتمین نشست ستاد بازیهای پاراآسیایی جوانان دبی ۲۰۲۵ به میزبانی کمیته ملی پارالمپیک برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این نشست به ریاست غفور کارگری رئیس کمیته ملی پارالمپیک و با حضور مریم کاظمی پور سرپرست کاروان اعزامی ایران به بازیهای پاراآسیایی جوانان دبی، نمایندگان فدراسیونهای حاضر در این رویداد، سرپرستان رشتههای اعزامی و سایر اعضای ستاد برگزار شد و طی آن کاظمی پور گزارشی از اقدامات صورت گرفته و نیز برنامههای پیش رو تا زمان اعزام به بازیها و نیز روند کلاس بندی ورزشکاران و ... ارائه کرد.
سرپرستان تیمهای اعزامی به این رویداد نیز گزارشی از روند آماده سازی ملی پوشان جوان ارائه دادند و پیرامون مسائل و مشکلات موجود نیز بحث و تبادل نظر کردند.
️موارد مربوط به بحث تغذیه و پزشکی نیز از دیگر مباحث مطرح شده در این نشست بود و در ادامه در خصوص آخرین اطلاعات و قوانین رشتهها نیز صحبت شد و موارد مورد نظر به اطلاع سرپرستان و مسئولین رسید.
بر اساس گزارشهای ارائه شده در این نشست تاکنون ۱۳۰ مرحله اردوی آمادگی در ۱۱ رشته اعزامی برگزار شده و اقدامات مربوط به پزشکی، تغذیه و روان شناسی برای تیمهای مختلف انجام شده است.
همچنین عنوان شد طبق اعلام ستاد برگزاری بازی ها، رقابت ورزشکاران در یازده رشته اعلام شده طی ۴ روز در ۷ مکان ورزشی برگزار و پیش از آن کلاسبندی ورزشکاران طی دو روز و جلسات فنی نیز طی دو روز انجام خواهد شد.
تاکنون ۱۳۵۰ ورزشکار از ۴۵ کشور برای شرکت در این رویداد ثبت نام شدهاند و این مسابقات از حیث تعداد شرکت کنندگان و کشورهای حاضر پر تعدادترین رویداد جوانان است.
پارادو ومیدانی، پاراشنا و پارامچ اندازی سه رشتهای هستند که بیشترین تعداد شرکت کنندگان را دارند و کاروان ایران نیز در هر سه رشته نماینده دارد.
مراسم بدرقه کاروان ۱۱ آذرماه برگزار میشود و نمایندگان کشورمان از ۱۶ تا ۲۳ آذر ماه در پنجمین دوره بازیهای پاراآسیایی جوانان حضور خواهند یافت.