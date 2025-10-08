پخش زنده
پروفسور عمر یاغی، برگزیده نخستین دوره جایزه مصطفی (ص) در سال ۲۰۱۵ در حوزه علم و فناوری نانو، به عنوان برنده جایزه نوبل شیمی ۲۰۲۵ معرفی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، پژوهشهای برجسته این دانشمند بر روی چارچوبهای فلز–آلی (MOFs) متمرکز است و او را بهعنوان پدر شیمی شبکهای (Reticular Chemistry) میشناسند.
سالهاست که هدف علم شیمی ساخت مواد از طریق طراحی بوده است. چالش آن بوده که ایجاد واحدهای ارتباطی در ابعاد گسترده به مواد بیشکلِ طرحناپذیر منجر میشود. اختراع یاغی این رویا را به واقعیت تبدیل و نوعی از شیمی را ابداع کرده است که تاکنون به تولید گستردهترین نوع مواد منجر شده.
توانایی شکلدهی به این مواد به دلخواه، بر اهمیت آن افزوده و قابلیت کاربردهای گستردهای را در بر داشته؛ قابلیتی که در بیش از یکهزار آزمایشگاه دانشگاهی و صنعتی به اجرا درآمده است. این امر توانسته دانشمندان جوان بسیاری را از سراسر جهان برای ورود به علم شیمی و پژوهش در حوزه مواد نو ترغیب کند.
پروفسور عمر یاغی، دانشمندی امریکایی-اردنی است که در سال ۱۹۶۶ در امان اردن متولد شد. او مدرک لیسانس را در رشتۀ شیمی از دانشگاه نیویورک (سال ۱۹۸۵)، و مدرک دکترایش را از دانشگاه ایلینویس اروبانا (سال ۱۹۹۰) دریافت کرد.
این دانشمند از سال ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۲ در مقطع فوق دکترا در دانشگاه هاروارد مشغول به تحصیل بوده و از سال ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۷ در دانشگاه آریزونا، از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۵ در دانشگاه میشیگان و یو سی اِل اِی و از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۱ در مقام استادی مشغول به کار بوده است.
او در حال حاضر استاد رشته شیمی دانشگاه برکلی است. پروفسور یاغی بهخاطر تلاش در طراحی مواد، صاحب جوایز بیشماری است.