هفته آینده اصفهان میزبان بیش از یک هزار و و ۳۰۰ نفر شرکت‌کننده، داور و مهارت‌آموز از سراسر کشور است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و سنجش مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در حاشیه جلسه هماهنگی عوامل اجرایی بیست و دومین مسابقات ملی مهارت ایران در اصفهان گفت: این دوره از مسابقات، برای اولین بار به صورت متمرکز و با الگوی جهانی در ۳۸ رشته مهارتی برگزار می‌شود.

فاطمه منصوری بر نقش این مسابقات در شناسایی و پرورش استعداد‌های نسل جدید تأکید کرد و افزود: هدف اصلی این مسابقات «شناسایی استعدادها، پرورش، پشتیبانی و حمایت از آنها و همسان‌سازی استاندارد‌های آموزشی کشور با معیار‌های جهانی است.

وی همچنین از حضور مقامات ملی، سفرای کشور‌ها و شرکت بیش از ۱۲۰۰ نفر از سراسر کشور در این رویداد خبر داد و ادامه داد: افزون بر ۷۰۰ نفر شرکت کنندگان در بخش رقابت‌کنندگان حضور خواهند داشت.

منصوری به تغییرات رشته‌ها در این دوره از مسابقات، مطابق با اعلام سازمان جهانی اشاره کرد و افزود: در استان اصفهان، رشته‌هایی نظیر هوش مصنوعی به صورت آزمایشی در حال انجام است که بزرگترین تفاوت امسال، برگزاری به صورت جشنواره و با مدل جهانی در اصفهان است.

استاندار اصفهان گفت: این مسابقات با هدف انتخاب و آماده‌سازی بهترین استعداد‌ها برای حضور در رقابت‌های مهارتی جهانی «مسابقات جهانی مهارت شانگهای» برگزار می‌شود.

مهدی جمالی‌نژاد با اشاره به گستردگی رشته‌های این مسابقات، ادامه داد: از ساده‌ترین مهارت تا امنیت شبکه و هوش مصنوعی در این رویداد پیش‌بینی شده است که فرصتی بی‌نظیر برای آشنایی جوانان و نوجوانان با افق‌های جدید مهارتی فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: بیش از چهل هزار مجموعه شامل اتحادیه‌ها، شرکت‌های تعاونی و بخش خصوصی در این مسابقات همکاری دارند.

استاندار اصفهان افزود: برگزاری موفق این رویداد در اصفهان، نقش بسزایی در شناسایی و پرورش استعداد‌های مهارتی ملی برای درخشش در عرصه بین‌المللی خواهد داشت.