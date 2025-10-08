رئیس سازمان هواشناسی کشور از تشدید خشکسالی و افزایش وقوع توفان‌های گرد و خاک در منطقه غرب آسیا به ویژه ایران خبر داد و علت آن را افزایش دما، کاهش بارش و افزایش تبخیر بیان کرد.

غرب آسیا و ایران گرفتار تشدید خشکسالی و توفان‌های گرد و خاک

غرب آسیا و ایران گرفتار تشدید خشکسالی و توفان‌های گرد و خاک



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سحر تاج‌بخش مسلمان امروز در رویداد منطقه‌ای پیاده‌سازی مدیریت جامع خشکسالی با اشاره به وخامت وضعیت خشکسالی و کم‌ بارشی گفت: تغییرات اقلیمی همراه با مدیریت نامناسب منابع آبی، شرایط آبی کشور و منطقه را بحرانی کرده است و آینده چندان روشنی پیش رو نیست.

وی افزود: خشکسالی و کم‌آبی تأثیرات جدی در بخش‌های محیط زیست، کشاورزی، صنعت، سلامت و اقتصاد دارند که پیامد‌های سنگینی را به دنبال خواهد داشت. رئیس سازمان هواشناسی کشور همچنین به برنامه‌های بین‌المللی همچون کنوانسیون مقابله با بیابان‌زایی و سازمان جهانی هواشناسی اشاره و تأکید کرد که سازمان هواشناسی ایران مسئول اجرای «ستون اول چارچوب مدیریت یکپارچه خشکسالی» است.

تاج‌بخش مسلمان با بیان اینکه مرکز منطقه‌ای خشکسالی غرب آسیا در تهران به صورت آزمایشی فعالیت می‌کند، از برگزاری نشست‌هایی با سازمان جهانی هواشناسی (WMO) خبر داد و ابراز امیدواری کرد که این کارگاه دو روزه به نتایج و راهکار‌های مؤثری برای همکاری‌های ملی و منطقه‌ای منجر شود.



