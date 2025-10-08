پخش زنده
تیم فولاد مبارکه سپاهان در دل رقابتهای آسیایی زورخانهای و پهلوانی در دیدار نهایی لیگ زورخانهای نوجوانان کشور به مصاف تیم انتخاب قم میروند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ دیدار نهایی لیگ زورخانهای نوجوانان کشور ساعت ۱۷ روز پنجشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۴ در سالن ۶ هزار نفری غدیر ارومیه بین تیمهای فولاد مبارکه سپاهان و انتخاب قم برگزار خواهد شد.
هفتمین دوره مسابقات آسیایی زورخانهای و کشتی پهلوانی بزرگسالان روزهای ۱۷ و ۱۸ مهر ۱۴۰۴ به میزبانی استان آذربایجان غربی و شهر ارومیه برگزار میشود که با توجه به سطح بالای ورزش تیمهای فینالیست لیگ زورخانهای نوجوانان یعنی سپاهان اصفهان و انتخاب قم و رکورد بالای امتیازات این دو تیم، دیدار نهایی لیگ زورخانهای نوجوانان در دل رقابتهای آسیایی برگزار میشود تا ورزشکاران دیگر کشورهای شرکت کننده نیز شاهد این فینال جذاب و دیدنی باشند، لذت ببرند.
تیم زورخانهای نوجوانان فولاد مبارکه سپاهان طی دو سال گذشته قهرمان لیگ زورخانهای کشور شده است و رقابتهای امسال از حساسیت ویژهای برخوردار است و امتیازات تیمهای فینالیست بسیار نزدیک است که قهرمانان طلایی پوش سپاهان با آمادگی کامل تمام تلاش خود را انجام خواهند داد تا در صورت قهرمانی در لیگ امسال، برای سومین سال پی در پی جام قهرمانی را به خانه بیاورند.