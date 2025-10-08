

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی در ابتدای این مراسم، ضمن خوش آمدگویی به مدعوین به ویژه همسر و فرزند شهید همدانی گفت: با توجه به مسئولیت‌های قبلی که در شهر تهران داشتم، همکاری‌هایی را با شهید همدانی فرمانده وقت سپاه تهران داشتم و شناخت خوبی از شخصیت، رفتار و منش ایشان بدست آوردم.

دبیر تصریح کرد: ایشان در عین اینکه رئیس سپاه تهران بود، اما فوق العاده به کار فرهنگی اعتقاد داشت به ویژه به بحث ورزش و راه اندازی فضا‌های ورزشی تأکید داشت و می‌گفت که ایجاد فضای ورزشی برای اینکه جوانان از آسیب‌های اجتماعی دور باشند، خیلی عالی است.

وی تصریح کرد: بزرگترین چیزی که من در سردار همدانی دوستش دارم این است که ایشان کشتی گیر بود و آن روحیه سرسختی را از کشتی داشت. شهید همدانی کسی نبود که در کار کم بیاورد و آن را تا آخر و حصول نتیجه می‌رفت و تمام می‌کرد.

دبیر اظهار داشت: سردار همدانی از جامعه کشتی بود است. این شهید گرانقدر اول کشتی گیر بود و بعد بسیجی و پاسدار شد. ایشان به جامعه کشتی نیز تعلق دارد و یکی از کشتی گیران خوب ایران بوده که مقام سوم کشور را نیز بدست آورده بود. او برای جهاد در راه خدا و کار واجب‌تر که دفاع از کشور بود، ورزش قهرمانی را رها کرد.

وی ادامه داد: ما تمامی شهدای کشتی گیر افتخار می‌کنیم، همانطور که قهرمانان و مدال آوران کشتی نیز افتخار ما هستند.

رئیس فدراسیون گفت: من از آقای حسام نویسنده کتاب ممنوم که وقت گذاشت تا کتاب خوبی به نگارش درآید.

وی در پایان گفت: تمامی شهدا برای ما و در انجام امور ما برکت هستند. این لطف خدا و خواست شهید همدانی بوده که این کتاب به نگارش درآمد و امروز توانستیم این مراسم برگزار کنیم.

در ادامه مراسم وهب همدانی پسر شهید همدانی گفت: ابتدا از فدراسیون کشتی و دکتر دبیر به جهت برگزاری این مراسم و رونمایی از کتاب شهید همدانی تشکر می‌کنم. زنده نگاه داشتن یاد شهدا تأثیرات بسیار زیادی دارد و این باعث می‌شود که نسل امروز ما شناخت بهتری نسبت به شهدا پیدا کنند.

وی افزود: اثرات این کار‌ها بسیار بزرگ است. افتخاری که در کشتی ما کسب شد و نگاه انقلابی که در کشتی می‌بینیم ارزشمند است.

فرزند شهید همدانی تصریح کرد: از جناب آقای حسام نویسنده کتاب تشکر می‌کنم. در مورد شخصیت و اخلاص آقای حسام و کار‌های بزرگی که کردند باید ساعت‌ها صحبت کرد.

وی اظهار داشت: مراسم رونمایی از کتاب چند ماه قبل قرار بود اتفاق بیافتد و چندین بار این مراسم به هر نحوی به تعویق افتاد. اما جالب است بدانید که امروز ۱۶ مهرماه سالگرد شهادت پدر است و رونمایی از کتاب هم امروز انجام شد، این بیست هفتمین کتاب شهدای فدراسیون کشتی است و یاداور حضور پدر و شروع کارش با تیپ لشگر ۲۷ محمد رسول الله (ص) بود و این اعداد و ارقام رمز و راز‌هایی است.

وی گفت: شهید همدانی علاقه زیادی به ورزش داشت. برای ورزش وقت می‌گذاشت و پیگیری می‌کرد. ایشان با خیلی از قهرمانان ملی و المپیک در حوزه کشتی ارتباط داشت و از کشتی حمایت می‌کرد. اولین دوره مسابقات سیزم (نظامیان جهان) را ایشان در اوایل دهه ۷۰ در ایران برگزار کرد. پایه گذار تیم‌های ورزشی از جمله فجر سپاسی بود. ایشان علاقه زیادی به کشتی داشت و اگر تلویزیون مسابقات کشتی نشان می‌داد حتما نگاه می‌کرد و با شوق زیادی پیگیر کشتی‌ها می‌شد و تعصب ویژه‌ای داشت.

حمید حسام نویسنده کتاب شهید همدانی در این مراسم گفت: از اقدامات فدراسیون کشتی تشکر می‌کنم. تردیدی ندارم که اگر شهید همدانی بود جزء اولین نفراتی بود که افتخار بی نظیری که در کرواسی بدست آمد را به کشتی گیران و رئیس فدراسیون تبریک می‌گفت.

وی گفت: در نگارش کتاب رابطه مرید و مراد را کنار گذاشته و سعی کردم محقق باشم و حقیقت را بنویسم. شهید همدانی مبدع کار‌های مردم پایه در صحنه میدان بود. اما یکی از نکات ناگفته شده از ایشان از کشتی گیر بودنش است. ایشان یک رسم و منش جوانمردی داشت و اظهار ارادت زیادی به جهان پهلوان تختی داشت.

حسام اظهار داشت: آقای همدانی یک پایش سر پل ذهاب بود و یک پایش سپاه همدان. اما با این همه مشغله در سپاه همدان کنار غذاخوری تشک کشتی پهن کرده بود. در واقع کشتی در همه کار‌ها به او انرژی می‌داده است. اولین اقدماتی که این شهید بزرگوار پس از دفاع مقدس ۸ ساله انجام داد نیز در حوزه ورزش بوده است.

سردار حسن حسن زاده رئیس سپاه محمد رسول الله (ص) تهران در این مراسم گفت: ایام شهادت سردار همدانی فرمانده عزیز ما است. اولا تشکر می‌کنم از اهتمام ویژه فدراسیون کشتی و علیرضا دبیر که برای اعتلای فرهنگ مقاومت در فضای ورزشی تلاش کرده‌اند.

وی تصریح کرد: در مورد شهید همدانی باید بگویم که من توفیق بزرگی داشتم که بعنوان شاگرد ایشان در دو مقطع بودم و انصافا چیز‌های زیادی از وی یاد گرفتم. ایشان یک الگوی بسیار ارزشمند برای من بودند و در حال حاضر نیز یک بخشی از برنامه‌هایی که اجرا می‌کنیم را از ایشان یاد گرفتیم و خدمتگزاری می‌کنیم.

فرمانده سپاه تهران بزرگ اظهار داشت: شهید همدانی سبک مدیریت و فرماندهی خودش را داشت و این مدیریت همراه با مرام پهلوانی و جوانمردی بود و مدل مدیریت و فرماندهی شهید همدانی مدل فرماندهی با سبک مرام پهلوانی بود.

وی ادامه داد: ایشان هرچقدر بزرگ می‌شدند و ارتقاء پیدا می‌کردند متواضع‌تر می‌شدند و در مقابل نیرو‌های خود و مردم متواضع بود. رفتار این شهید در مقابل خانواده شهداء بی نظیر بود؛ و روابط برادرانه و رفاقت گونه‌ای با همکاران و زیرمجموعه خود داشت.

سردار حسن زاده در پایان خاطرنشان: یقین دارم که دعای شهدا و نگاه آن همراه ما در همه کارهاست.