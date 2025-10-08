در دومین سالروز آغاز دور جدید نسل کشی رژیم صهیونیستی در غزه، روزنامه گاردین در انگلیس، نام و تصاویر ۱۸ هزار و ۴۵۷ کودکی را که در دو سال اخیر به دست رژیم صهیونیستی به قتل رسیده‌اند، منتشر کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از لندن، روزنامه گاردین نوشت این ۱۸ هزار و ۴۵۷ کودکی که در دو سال اخیر در غزه کشته شده‌اند، بخشی از قربانیان حملات رژیم صهیونیستی در فلسطین هستند.

به نوشته این روزنامه، اسرائیل تا ماه ژوئیه امسال، ۶۰ هزار و ۱۹۹ فلسطینی را کشته بود که ۱۸ هزار و ۴۵۷ نفر از آنان، کودکان کم‌تر از ۱۸ سال بودند و بدیهی است شمار کودکان فلسطینی کشته شده در دو سال اخیر، اکنون باز هم افزایش یافته است.

گاردین نوشت هزاران فلسطینی قربانی بمباران‌های اسرائیل، هنوز در زیر آوارند که شمار آنان معلوم نیست، به نوشته این روزنامه همچنین قربانیان غیر مستقیم جنگ رژیم صهیونیستی در فلسطین نیز هنوز شمارش نشده‌اند.

رژیم صهیونیستی و رسانه‌های همسو با این رژیم، بار‌ها آمار‌های وزارت بهداشت و سازمان‌های بین المللی را جعلی و غیر واقعی خواندند، اکنون باید دید با انتشار اسامی بخشی از قربانیان نسل کشی رژیم صهیونیستی چه موضعی خواهد گرفت.