به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، جوی پایدار تا پایان هفته در استان حاکم خواهد بود.

مینا معتمدی افزود:آسمان در این مدت صاف تا کمی ابری است و در ساعات بعداز ظهر گاهی وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: در مناطق شرقی، شمالی و مرکزی استان شرایط غبارآلودگی به‌ویژه در نیمه اول روز و وزش باد در ساعات بعدازظهر انتظار می‌رود.

معتمدی با اشاره به اینکه دمای هوا در ۲۴ ساعت آینده تغییر محسوسی ندارد، گفت:

در روز‌های پایانی هفته و اوایل هفته آینده، کاهش دمای کمینه در مناطق غربی استان می‌تواند خطر سرمازدگی را به دنبال دارد و مناطق بویین و میاندشت، چادگان، میمه، داران و شهرستان‌های غرب و جنوب استان در این بازه زمانی در معرض خطر سرمازدگی هستند.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: بیشینه دمای کلانشهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۳۰ درجه و کمینه آن بامداد فردا به ۱۲ درجه بالای صفر می‌رسد.

وی افزود: کاشان با بیشینه دمای ۳۵ درجه بالای صفر و بویین میاندشت با کمینه دمای ۲ درجه بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین مناطق استان خواهند بود.