هفته اول و دوم هجدهمین دوره لیگ دسته یک کشور در تفنگ و تپانچه بانوان، پنجشنبه و جمعه ۱۷ و ۱۸ مهر ماه در تهران برگزار می‌شود.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در تفنگ بانوان آتش تیرگان گلپسند، هیات سمنان، پاس، آتش تیرگان، هیات کرمان و هیات خراسان رضوی و در تپانچه بانوان هیات چهارمحال و بختیاری، هیات کرمان، هیات همدان، نماسازان، هیات کردستان، هیات خراسان شمالی، تیگرا و نگین برای کسب قهرمانی با هم رقابت می‌کنند.

رقابت‌های هفته نخست به میزبانی آتش تیرگان گلپسند و هیات همدان و رقابت‌های هفته دوم به میزبانی هیات کرمان و چهارمحال و بختیاری برگزار می‌شود.