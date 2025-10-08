پخش زنده
هواشناسی مازندران با صدور هشدار سطح زرد، از افزایش دما و وزش باد در روزهای آینده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ ادارهکل هواشناسی مازندران با صدور هشدار سطح زرد شماره ۲۷ اعلام کرد: از صبح چهارشنبه ۱۶ مهرماه تا بعدازظهر جمعه ۱۸ مهرماه ۱۴۰۴، با شکلگیری جریانات گرم جنوبی، استان با افزایش محسوس دما و بیهنجاری حرارتی نسبت به میانگین بلندمدت مواجه خواهد بود.
همچنین از عصر جمعه، وزش باد نسبتاً شدید در برخی مناطق پیشبینی میشود.
این شرایط جوی میتواند موجب افزایش پتانسیل آتشسوزی در مراتع، مزارع و جنگلها شود و تنش دمایی در گلخانهها، مرغداریها و دامداریها را بهدنبال داشته باشد. منطقه اثر این سامانه، سطح استان مازندران اعلام شده است.
هواشناسی استان توصیه کرده است از روشن کردن آتش در طبیعت، بهویژه در مناطق جنگلی و مرتعی خودداری شود و واحدهای تولیدی کشاورزی و دامی نسبت به کنترل دما و رطوبت اقدام کنند.
همچنین سایر اقدامات پیشگیرانه برای کاهش آسیبپذیری در دستور کار قرار گیرد.