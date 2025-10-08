پخش زنده
امروز: -
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت استان مازندران: از برکات دفاع مقدس همین مجاهدان گمنامی هستند که امروز مسیر هدایت هستند و مسیر را به جوانان نشان میدهند و این توفیق بزرگی است که خداوند داده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرهنگ پاسدار «محمدحسن سلامی» مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت استان مازندران در اولین جشنواره افلاکیان ویژه یادمانهای برتر استان که در حرم شهدای گمنام شهرستان نکا برگزار شد، با قدردانی از برگزار کنندگان و دست اندرکاران این برنامه گفت: در ایام الله هفته دفاع مقدس قرار داریم و برنامههای بسیار خوبی به مناسبت تدارک دیده شد.
وی افزود: هفته دفاع مقدس ایام الله بزرگ انقلاب است و ایام الله که رزمندگان اسلام کار و زندگی را رها کردند و در سختترین میدان مجاهدت قرار گرفتند و با کمترین امکانات در برابر دشمنان ایستادگی کردند.
سلامی تصریح کرد: از برکات دفاع مقدس همین مجاهدان گمنامی هستند که امروز مسیر هدایت هستند و مسیر را به جوانان نشان میدهند و این توفیق بزرگی است که خداوند داده است و عین مجاهدت در راه خداست.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت استان مازندران اظهار کرد: دوران دفاع مقدس یک فرهنگ و یک مکتب و اعتقاد و باور مقدس بوده و دانشگاه انسان سازی است که ثمره آن همین شهدای گمنام هستند و دفاع مقدس سازنده بود.
وی با تاکید بر اینکه شهدا وارستگانی هستند که وقتی در جبهه قرار میگرفتند نورانیت و معنویت را در وجود شهدا میدیدیم و سطح شان از انسانهای زمینی جدا بود خاطرنشان کرد: آنها اولیاء الله بودند و اخلاص و بندگی شان نشان میداد. آنها در جبهه ساخته میشدند و با سلاح و معنویت و توسل خود را مجهز میکردند.
سرهنگ سلامی در ادامه با بیان اینکه مردم ارتباط شدیدی با شهدا دارند گفت: جوانان دلباخته شهدا هستند و شهدا جوانان را از بلاها و آسیبها حفظ میکنند. جبهه های ما جبهههای نور بود و شهدا برای عزت اسلام و انقلاب جنگیدند و به شهادت رسیدند.
مدیر کل حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس و مقاومت مازندران ادامه داد: یادمان شهدا باید دارای برنامه تبلیغی هنری و نشر و ترویج ارزشهای دفاع مقدس باشد مدیرکل
باید در این مکان به جوانان میدان داد و از فضای مجازی استفاده کنند و مدارس بیایند و برنامه بگیرند. راوی داشته باشید وکاری کنید یادمانهای شهدا زیارتگاه مردم و محل رفت و آمد مردم باشد.
وی گفت: استان مازندران ۱۸۲ یادمان دارد و از این ظرفیتها استفاده کنید و پنج یادمان برتر کانون تبلیغات فرهنگی هستند.
سلامی تاکید کرد: قریب به ۱۰۰ مراسم عقد و ازدواج در یادمان شهدای گمنام موزه دفاع مقدس و مقاومت استان برگزار شده و یادمانها باید بیش از پیش مورد توجه جوانان قرار بگیرد و استقبال جوانان در حفظ آؤمان های شهدا بی نظیر است.
به گفته او، جشنواره افلاکیان همه ساله برگزار میشود و تجارب خوب و ارزشمند را به اشتراک بگذاریم و تبادل اقدامات و خوب و شایسته انجام میشود.