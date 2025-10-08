پخش زنده
سارق ساختمانهای نیمه ساز با اعتراف به ۹ فقره سرقت در عملیات ماموران پلیس دستگیر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان لنجان گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت از ساختمانهای نیمه ساز در شهرستان لنجان، دستگیری عامل این سرقتها در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.
اسماعیل پریشانی افزود: با انجام تحقیقات میدانی و تخصصی، عامل این سرقت هابا تلاش ماموران پلیس آگاهی شناسایی و متخلف در عملیاتی در مخفیگاهش دستگیر شد.
وی ادامه داد: پس از اعتراف متخلف به ۹ فقره سرقت در این شهرستان و تشکیل پرونده برای اجرای مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد.