سارق ساختمان‌های نیمه ساز با اعتراف به ۹ فقره سرقت در عملیات ماموران پلیس دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان لنجان گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت از ساختمان‌های نیمه ساز در شهرستان لنجان، دستگیری عامل این سرقت‌ها در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.

اسماعیل پریشانی افزود: با انجام تحقیقات میدانی و تخصصی، عامل این سرقت هابا تلاش ماموران پلیس آگاهی شناسایی و متخلف در عملیاتی در مخفیگاهش دستگیر شد.

وی ادامه داد: پس از اعتراف متخلف به ۹ فقره سرقت در این شهرستان و تشکیل پرونده برای اجرای مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد.