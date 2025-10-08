پخش زنده
پلیس، برای ایمنی سرویس های مدارس روستایی توصیه های لازم را بیان کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئيس پليس راه استان گفت: با توجه به اهميت ايمني ترددکودکان در مسيرهاي روستايي رعايت سرعت مناسب، فاصله گذاري امن و رعايت قوانين عبور و مرور از اصول اوليه اي است که مي تواند این ايمني را افزايش دهد.
علي مولوي افزود: رانندگان سرويس مدارس روستايي بايد با دقت بيشتري به تغييرات جادهاي مانند دستاندازها،گردنهها وعبور ازمناطق خاص توجه کنند، تا ايمني دانشآموزان حفظ شود.
وی ادامه داد: از توصيههاي کليدي اين بخش، استفاده کامل از کمربند ايمني براي سرنشينان خودرو و همچنين نظارت بر سوار و پياده کردن ايمن دانش آموزان است. همچنين ورود و خروج دانشآموزان بايد در محلهاي مشخص و با نظارت مسئول مدرسه انجام گيرد تا احتمال وقوع حوادث کاهش يابد.
رئيس پليس راه استان افزود: پليس بر اهميت برنامهريزي و زمانبندي در مديريت هر سفر تأکيد دارد تا فشار زماني و عجله در رانندگي کاهش يابد. رعايت سرعت در مسيرهاي تعيينشده، جلوگيري از استفاده از تلفن همراه حين رانندگي و بررسي دقيق هر گونه نقص فني خودرو از ديگر نکات مهم است که بايد مد نظر رانندگان سرويس هاي مدارس روستايي قرار گيرد.