به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، ملی‌پوش پارادوومیدانی کشورمان ، بعد از کسب مدال طلای مسابقات جهانی هندوستان در رشته پرتاب نیزه و ارتقای رکورد جهانی این مسابقات، در جریان رقابت‌های پارادوومیدانی قهرمانی جهان، در ماده پرتاب نیزه کلاس F ۳۴ به مصاف حریفان خود رفت و با پرتاب ۴۱.۵۲ متر رکورد جهان را که بیش از این به نام خود بود را بار دیگر شکست و ۳۶ سانتی‌متر ارتقا داد و عنوان قهرمانی و مدال طلای این مسابقات را از آن خود کرد.

افروز همچنین به مسابقات پیش روی خود اشاره کرد و حمایت مسئولین و استقرار هر چه بیشتر تجهیزات را در تکرار عناوین قهرمانی ، موثر دانست .





