جلسه شورای پژوهش و مطالعات راهبردی وزارت ورزش و جوانان امروز با حضور اعضای شورا و به ریاست سید مناف هاشمی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت خانه و نایبرئیس شورا برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این نشست، امیرحسین واعظی، دبیر شورا و رئیس مرکز مطالعات و پژوهشهای راهبردی، فریبا محمدیان، معاون توسعه ورزش بانوان، علیرضا رحیمی، معاون امور جوانان، و نمایندگان سایر معاونتها حضور داشتند.
در آغاز جلسه، نظامنامه پژوهش و مطالعات راهبردی وزارتخانه بازخوانی و مفاد آن مورد بررسی و تبادل نظر اعضا قرار گرفت.
همچنین در ادامه، فرآیندهای پژوهشی و مطالعاتی در سطح وزارت مورد بحث و ارزیابی قرار گرفت و بر ضرورت همافزایی میان معاونتها، ارتقای اثربخشی فعالیتهای پژوهشی و جهتدهی مطالعات به نیازهای واقعی بخشهای تخصصی وزارتخانه تأکید شد.
در پایان، اعضای شورا ضمن قدردانی از تلاشهای مرکز مطالعات و پژوهشهای راهبردی، پیشنهادهایی برای بهبود ساختار تصمیمسازی پژوهشی و تقویت پیوند میان نتایج مطالعات و سیاستگذاریهای کلان وزارت ارائه کردند.
مقرر شد نظام پژوهش و مطالعات راهبردی وزارت با محوریت این مرکز و همکاری همه معاونتها تقویت شود.