به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین افشین در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهارکرد: برای استادان جوان که از طریق طرح شهید شهریاری و جهت اقدام می‌کنند؛ بورس به کشور چین داریم.

وی با بیان اینکه بورسیه مذکور در حوزه‌های کوانتوم، نوآوری، هوش مصنوعی و زیست فناوری است، ادامه داد: آیین نامه این بورسیه هفته آینده منتشر و فراخوان آن داده می‌شود و افراد دارای شرایط و انتخاب شده به کشور چین بورس می‌شوند.

معاون علمی رئیس جمهور در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به استخراج، مصوب و ابلاغ برنامه اجرایی مجزا برای هر دستگاه در حوزه هوش مصنوعی تصریح کرد: بر این اساس قرار شد دو هفته آینده، همه دستگاه‌ها برنامه خود در زمینه هوش مصنوعی را بیاورند و ارائه دهند. ما یک سری الزامات اخلاقی و الزامات ایمنی افزایی برای این امر تدوین می‌کنیم تا امنیت داده‌ها حفظ شود.

افشین افزود: اینکه چه ساز و کار‌هایی باشد و برنامه دستگاه‌ها چه ویژگی‌هایی داشته باشد تا روی پلتفرم‌های ایرانی قرار گیرد را تدوین خواهیم کرد. برای اینکه بازار هوش مصنوعی را ایجاد کنیم و برای توسعه هوش مصنوعی باید نگاه باز داشته باشیم و به محض راه افتادن بازار هوش مصنوعی، بر روی آن نظارت کنیم.