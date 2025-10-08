پخش زنده
باشگاه فوتبال شبابالاهلی امارات اعلام کرد، عمل جراحی سردار آزمون موفقیتآمیز بوده است.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، باشگاه فوتبال شبابالاهلی امروز (چهارشنبه) با انتشار بیانیهای در حساب رسمی خود در شبکه اجتماعی اعلام کرد: سردار آزمون تحت عمل جراحی موفقیتآمیزی قرار گرفت و از این پس زیر نظر کادر پزشکی باشگاه، دوره توانبخشی خود را آغاز خواهد کرد تا در کوتاهترین زمان ممکن به میادین بازگردد.
با توجه به نوع آسیبدیدگی، پیشبینی میشود مهاجم تیم ملی فوتبال ایران برای چند هفته از مسابقات دور باشد و بازیهای آینده باشگاه شبابالاهلی و تیم ملی ایران را از دست بدهد.
چند روز پیش و در آخرین جلسه تمرین تیم فوتبال شبابالاهلی پیش از فیفادی بود که سردار آزمون در جریان تمرین و بر اثر برخوردی شدید با یکی از بازیکنان، دچار آسیبدیدگی جدی شد. شدت درد به حدی بود که آزمون تمرین را نیمهتمام رها کرد و به بیمارستان منتقل شد.
بر اساس نتایج تصویربرداری و معاینات تخصصی انجامشده در بیمارستان، مشخص شد مهاجم ایرانی شبابالاهلی دچار شکستگی در استخوان نازکنی (Fibula) پای خود شده است.
پزشکان پس از بررسی وضعیت او تشخیص دادند که برای درمان کامل، آزمون باید تحت عمل جراحی قرار گیرد و تا اطلاع ثانوی قادر به همراهی تیمش نخواهد بود.