بر اساس اعلام شرکت ارتباطات زیر ساخت خراسان رضوی بامداد پنج شنبه ۱۷ مهر احتمال بروز اختلال موقت در بخشی از شبکه ارتباطی استان، وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،شرکت ارتباطات زیرساخت خراسان رضوی اعلام کرد:با هدف بهسازی و ارتقاء کیفیت شبکه ارتباطات، عملیات فنی در بامداد پنجشنبه ۱۷ مهر از ساعت ٠٠:٠۱ تا ٠۳:۳٠ اجرا خواهد شد.
در این بازه زمانی، احتمال بروز اختلال موقت در بخشی از شبکه ارتباطی اپراتورهای مخابراتی استان وجود دارد که این اختلال در بخشی از مشهد و شهرستان نیشابور با احتمال بیشتری رخ خواهد داد.