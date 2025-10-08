به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،شرکت ارتباطات زیرساخت خراسان رضوی اعلام کرد:با هدف بهسازی و ارتقاء کیفیت شبکه ارتباطات، عملیات فنی در بامداد پنجشنبه ۱۷ مهر از ساعت ٠٠:٠۱ تا ٠۳:۳٠ اجرا خواهد شد.

در این بازه زمانی، احتمال بروز اختلال موقت در بخشی از شبکه ارتباطی اپراتور‌های مخابراتی استان وجود دارد که این اختلال در بخشی از مشهد و شهرستان نیشابور با احتمال بیشتری رخ خواهد داد.