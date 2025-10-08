مجمع انتخاباتی فدراسیون سوارکاری به منظور انتخاب رئیس و اعضای هیئت رئیسه فدراسیون برای دوره چهار ساله، پنجم آذر برگزار می‌شود.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، فدراسیون سوارکاری از ۲۱ خرداد ماه سال ۱۴۰۱ در بلاتکلیفی به سر می‌برد و از آن زمان تاکنون دستخوش مسائل مختلفی بوده و برگزاری ۲ انتخابات و حضور ۲ رییس را تجربه کرده و در شرایطی که انتخابات این فدراسیون در سال جاری برگزار شود، سومین مجمع انتخاباتی این فدراسیون طی ۳ سال است.

زمان تعیین شده فدراسیون سوارکاری به وزارت ورزش و جوانان اعلام می‌شود و در صورت موافقت این وزارتخانه در تاریخ مذکور، برگزار خواهد شد.