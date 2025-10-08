بانوی کوهنورد ایرانی در نخستین همایش بین المللی صلح و ورزش، به عنوان چهره ملی صلح انتخاب شد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دکتر افسانه حسامی فرد کوهنورد ایرانی که در آستانه صعود به چهاردهمین قله هشت هزار متری است، در نخستین همایش بین المللی و دومین همایش ملی صلح و ورزش به عنوان چهره ملی صلح و ورزش انتخاب شد.

انتخاب این ایرانی به علت کمک‌های پزشکی وی در حین صعود به قله‌ها بوده است.

این همایش امروز (۱۶ مهر) به همت کمیسیون صلح و ورزش کمیته ملی المپیک با سخنرانی اساتید دانشگاهی داخلی و خارجی برگزار شد.

در مراسم اختتامیه همایش ملی و بین المللی صلح و ورزش به برگزیدگان آن جوایزی اهدا شد.