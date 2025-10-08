پخش زنده
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با وزیر امور خارجه ترکمنستان بصورت تلفنی گفتوگو کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در گفتوگوی تلفنی میان سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، و رشید مردوف، وزیر امور خارجه ترکمنستان، آخرین وضعیت همکاریهای دوجانبه مورد بررسی قرار گرفت.
دو وزیر ضمن اشاره به اراده مشترک برای گسترش همهجانبه مناسبات در حوزههای سیاسی، اقتصادی، علمی و فرهنگی، بر ضرورت تقویت رایزنیها و همکاریها بهویژه در زمینههای انرژی و حملونقل تأکید کردند.
در پایان این گفتوگو، طرفین در خصوص تداوم رایزنیها و هماهنگی های مستمر توافق کردند.