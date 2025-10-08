

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، این مراسم در سالن همایش‌های اداره بازنشستگی آموزش‌وپرورش شهر تهران برگزار شد. حسین خوش‌اقبال فرماندار تهران، مجید پارسا مدیرکل آموزش‌وپرورش شهر تهران و سیدرضا میرزاده، معاون آموزش متوسطه اداره‌کل آموزش‌وپرورش شهر تهران در این مراسم حضور داشتند.

همچنین جمعی از دانش‌آموزان نخبه تهرانی دیدگاه‌ها و تجربیات خود را در قالب سخنرانی با حاضران به اشتراک گذاشتند.

در پایان برنامه، از مدال‌آوران المپیاد‌های علمی و دانش‌آموزان دارای رتبه‌های برتر کنکور سراسری با اهدای لوح تقدیر و جوایز، تجلیل شد.