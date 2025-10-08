

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در راستای ارتقا سطح آمادگی همه جانبه کاروان اعزامی به بازی‌های آسیایی جوانان بحرین و پیرو دستورالعمل شورای المپیک آسیا، (OCA)، سومین و آخرین دور از کارگاه‌های آموزشی -تخصصی یک روزه برای ورزشکاران مربیان و کادر فنی تیم‌های اعزامی با حضور دکتر علیرضا پاکدل سرپرست کاروان در سالن اجتماعات پارالمپیک برگزار شد.

در این کار گاه یک روزه که ملی پوشان تیم ملی جوانان دو و میدانی ایران نیز حضور داشتند، به آموزش دیپلماسی ورزشی و بین‌المللی، آموزش رفتار دیپلماتیک آداب معاشرت با ورزشکاران خارجی و حفاظت از ورزشکاران، انگیزه و خودباوری افزایش اعتماد به نفس در ورزشکاران، آموزش مدیریت تصویر و رسانه، آموزش مصاحبه ورزشکاران با رسانه‌ها در تولید محتوای رسانه‎‌ای پرداخته شد.

در نشست امروز علیرضا پاکدل سرپرست کاروان اعزامی به بازی‌های آسیایی بحرین برای ورزشکاران و کادر فنی اعزامی به این بازی‌ها آرزوی موفقیت کرد.

علیرضا صمیمی، محمد علیدوستی، (چهارمحال و بختیاری)، محمد حسن درویشی (هرمزگان)، علی اصغر شاهی (اردبیل)، علیرضا سورنی (کرمانشاه) و امیر عسگری، (زنجان)، صبا عزت آبادی (کرمان)، هستی نوروزی (تهران)، رها احمدی (خوزستان) ملی پوشان حاضر در این کارگاه بودند.

جهانگیر حق گو (مربی)، منصور روشن قیاس و هما بیگی نیز بعنوان اعضای کادر فنی در این کارگاه حضور داشتند.