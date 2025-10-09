به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ رییس ستاد انتخابات خوزستان اعلام کرد: افرادی که قصد داوطلبی در هفتمین دوره انتخابات شورا‌های شهر را دارند، باید تا ۲۷ مهر از سمت خود استعفا دهند؛ در غیر این صورت، امکان ثبت‌نام برای آنها وجود ندارد.

حبیب الله فضل الله پور افزود: انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا، یازدهم اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار می‌شود و براساس قانون انتخابات شورا‌ها و به‌ویژه ماده ۴۱ این قانون، مقامات و مشاغل همتراز که قصد داوطلبی در انتخابات شورای اسلامی شهر را دارند، باید سه ماه پیش از ثبت‌نام، از سمت خود استعفا دهند.

ثبت‌نام داوطلبان شورا‌های اسلامی شهر از ۲۱ دی آغاز می‌شود و تا ۲۷ دی ادامه خواهد داشت.

وی تأکید کرد: افرادی که قصد حضور در این دوره از انتخابات شوراهای اسلامی شهر را دارند، لازم است حتماً به این زمان‌بندی توجه داشته باشند تا در فرآیند ثبت‌نام با مشکلی مواجه نشوند.

به گفته رئیس ستاد انتخابات خوزستان این انتخابات در خوزستان هم مانند سراسر کشور قرار است تمام الکترونیکی برگزار شود چرا که شفافیت سرعت و دقت در شمارش آرا تاثیر بسزایی دارد.