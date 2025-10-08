به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، احمد راستینه، نماینده مردم شهرکرد و سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست امروز این کمیسیون عنوان کرد: امروز گروه‌های فعال مردمی در بحث حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، به همراه نمایندگان برخی از دستگاه‌ها، از جمله سازمان تبلیغات اسلامی، معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان، سازمان برنامه و بودجه مهمان کمیسیون فرهنگی مجلس بودند و درخصوص برگزاری رویداد مردمی جامعه‌پرداز مباحثی مطرح شد. خوشبختانه امروز به واسطه همت مردم، ۳ هزار مجموعه مردمی به صورت فعال در حوزه حمایت از جوانان در بحث ازدواج و تشکیل خانواده، جوانی جمعیت، فرزندآوری و هویت زن تشکیل شده است؛ که در تلاش هستند با اقدامات فرهنگی و آموزشی، روایی، انگیزشی و ارتقاء شناخت و دانش جامعه نسبت به افزایش آمار ازدواج‌های پایدار و همچنین کاهش آمار‌های طلاق اثرگذار باشند.

وی افزود: تبیین هویت زن به عنوان مهم‌ترین رکن خانواده و همچنین رکن جامعه‌پرداز، مورد تأکید این گروه‌های مردمی است. خوشبختانه امروز از میان این ۳ هزار مجموعه مردمی ۱۰۰ گروه الگو دارای ایده شناسایی شده که در سطوح مختلف می‌توانند کمک کنند. هشتم آبان‌ماه سال جاری همایش رویداد بزرگ جامعه‌پرداز با حضور گروه‌های الگو که نسبت به تبیین و ترویج مدل‌های موفق و الگویی اقدام خواهند کرد؛ برگزار خواهد شد. در این جلسه تأکید شد که همه دستگاه‌ها باید نسبت به حمایت از گروه‌های مردمی کمک کنند. تأکید نمایندگان کمیسیون فرهنگی مجلس بر این بود که دستگاه‌های مختلف که در این حوزه مسئولیت دارند، باید این گروه‌های مردمی را مورد حمایت قرار دهند. از آنجا که رویکرد دولت چهاردهم، بحث حمایت از گروه‌های مردمی وهمچنین اقدامات محله‌وری است، حمایت از این رویداد مردمی مورد تأکیداعضای کمیسیون فرهنگی مجلس قرار گرفت.