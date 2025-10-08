پخش زنده
امروز: -
تیم برق شیراز در مرحله دوم فوتبال جام حذفی باشگاههای کشور به مصاف تیم سپاهان ب اصفهان رفت و با برتری در ضربات پنالتی به دور بعد راه یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در این دیدار که ۱۲۰ دقیقه به طول انجامید برق شیراز و سپاهان ب در پایان ۹۰ دقیقه وقت قانونی بازی به تساوی یک یک رسیدند و این دیدار در دو وقت اضافه ۱۵ دقیقهای ادامه یافت.
در پایان وقتهای اضافه هم تغییری در نتیجه ایجاد نشد تا تکلیف تیم صعود کننده در ضربات پنالتی تعیین شود.
در ضربات پنالتی برق شیراز ۴ بر ۲ و در مجموع ۵ بر ۳ مقابل حریف اصفهانی به پیروزی رسید و به مرحله سوم این رقابتها صعود کرد.
در ادامه این رقابتها، شایان دیزل فارس فردا پنج شنبه ۱۷ مهر در ورزشگاه حافظیه میزبان الوند تهران است.