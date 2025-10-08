امروز: -
باتلاق ۶۷ میلیارد دلاری جنگ برای آمریکا

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۱۶- ۱۷:۱۳
خبرهای مرتبط

حوادث ۱۱ سپتامبر بهانه دو دهه جنگ افروزی آمریکا

هزینه ۸ میلیارد دلاری جنگ غزه برای رژیم صهیونیستی

برچسب ها: هزینه های جنگ ، جنگ افروزی آمریکا ، تجهیزات نظامی
